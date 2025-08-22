Vor 15 Jahren startete das Evangelische Gymnasium in sein erstes Schuljahr und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Dies soll nun mit einer Festwoche vom 1. bis 5. September gebührend gefeiert werden. Doch welcher Gedanke inspirierte die Schulgründung? Was ist davon heute noch übrig geblieben? Und was macht eine gute Schule aus? – Wir alle wünschen uns das Beste für unsere Kinder und dazu gehört auch eine gute, erfolgreiche Schulzeit. Viele Aspekte spielen dabei eine Rolle: Freiheit, Mit- und Selbstbestimmung, Qualität der Lehre und Lehrer, Entfaltungsmöglichkeiten, Wandertage, Klassenfahrten sowie eine gute Atmosphäre, klare Kommunikation, Individualität und Differenzierung. Das Entscheidende ist jedoch, dass die Schule der persönlichen Entwicklung eines jeden einzelnen Schülers gerecht wird.