Ein großes Werk studierte der Chor des Evangelischen Gymnasium Meiningen in den vergangenen Monaten ein: „The Armed Man – A Mass For Peace“ von Karl Jenkins. Die Uraufführung dieses einstündigen Stückes des 1944 geborenen walisischen Komponisten fand im Jahr 2000 in der Royal Albert Hall in London statt. Seitdem ist es von den Konzertbühnen nicht mehr wegzudenken. Auch die Meininger Kantorei sang das Werk bereits in der Partnerstadt Neu-Ulm mit dem dortigen Chor. Vor einem Jahr erst reisten einzelne Sängerinnen und Sänger der Residenzstadt sogar nach New York, um unter der Leitung von Jenkins die Friedensmesse in der Carnegie Hall gemeinsam mit Chören aus der ganzen Welt aufzuführen.