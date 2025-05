Es gibt Gerüchte in Schleusingen: Richtet die Moon Circus GmbH in diesem Jahr den Schleusinger Weihnachtsmarkt aus? Diese Frage stellt der Vorsitzende des Kulturausschusses Robin Lützelberger am Dienstag während der Sitzung in den Raum. Bürgermeister Alexander Brodführer bestätigt. „Es gab Gespräche mit der Initiative Stadtmarketing, die den Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr organisiert hatte. Sie haben um Unterstützung gebeten.“ Er habe die Moon Circus GmbH ins Spiel gebracht, die unter die Arme greifen könnte. Mehrheitlich haben sich die Einzelhändler für diese Hilfe ausgesprochen. Details müssten noch geklärt werden. Der Weihnachtsmarkt wird also gemeinsam organisiert von der Initiative Stadtmarketing und der Eventagentur Moon Circus.