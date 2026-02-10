Seit etlichen Jahren liegt das Schlossparkfest Gehren in den Händen eines professionellen Ausrichters. Die Vereine sind zwar Mitgestalter des Drei-Tage-Events, die Verantwortung für die Abendveranstaltungen und die Versorgung liegt aber in erfahrenen Händen von Oliver Eichhorn. Der gestaltet gemeinsam mit der Stadt, die mit 10.000 Euro fördert, das Traditionsfest. Mit dem Aufwand und der Verantwortung für eine Veranstaltung dieser Größe mit Besucherzahlen von an die 1000 an guten Tagen schienen die Schultern von Ehrenamtlichen bzw. eines Vereins bislang zu schmal, um dies stemmen zu können.