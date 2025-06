Tim Wiesemann hat ein Versprechen gegeben. Und er hat es gehalten. Noch am Sterbebett habe er seinem Großvater zugesichert, dass er mit seinem Wissen und Können rund um die Organisation von Veranstaltungen etwas anfängt. „Ich habe mich schon als Kind dafür interessiert“, sagt der 21-Jährige. Sein Großvater unterstützte diese Neugier. Viele Stunden verbrachen die beiden im Keller, um gemeinsam an Lichtanlagen zu tüfteln, erinnert sich der junge Zella-Mehliser. Kein Wunder also, dass er später eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik in Erfurt absolvierte.