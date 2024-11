In der Sporthalle können die Besucher ihre Fähigkeiten in den Sportarten Tischtennis und Badminton unter Beweis stellen. Aber aufgepasst: Es wird dunkel sein. Nur die neonleuchteten Spielfelder, Schläger und Bälle führen durch die Dunkelheit. Mit Unterstützung der Kreissportjugend Sonneberg erstrahlt die Sporthalle in bunten Farben. Wer noch mehr leuchten möchte, kann vor Ort ein T-Shirt erwerben und es mit Leuchtfarbe individuell gestalten.