Event: Opernball sammelt 140.000 Euro für Kinder in Leipzig

Leipzig (dpa/sn) - Draußen nasskaltes Herbstwetter, drinnen mediterrane Lebensfreude: Der Leipziger Opernball hat sich am Samstagabend unter dem Motto "Kalispéra, Thessaloniki!" ("Guten Abend, Thessaloniki!") in ein griechisches Gewand gehüllt und sich zugleich als Charity-Veranstaltung präsentiert. Denn die rund 2.000 Gäste feierten nicht nur eine rauschende Ballnacht, sondern spendeten auch Geld für Menschen, die es nötig haben. 140.000 Euro kamen für die Stiftung "Leipzig hilft Kindern" zusammen, teilten die Organisatoren mit.