„So etwas habe ich noch nie live gesehen. Heißluftballone, die so großartig glühen, dazu leuchtende Schmetterlinge und der junge Mann mit seinem beleuchteten Flugzeug – da bekommt man ja Gänsehaut. Einfach nur schön an solch einem Sommerabend“, betont Katja Bauerschmidt aus Hildburghausen. Sie war durch einen Zeitungsbericht auf die Modellflugshow des Modellflugclubs (MFC) Geschwenda aufmerksam geworden, ist mit der ganzen Familie in den Ort im Geratal gekommen.