So gut besucht wie lange nicht mehr war am Donnerstagabend der Jahresempfang der Stadt Ilmenau in der Festhalle der Goethe- und Universitätsstadt. In seiner Rede stellte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) die Städtepartnerschaft mit Wetzlar, die nun schon seit 35 Jahren besteht, in den Fokus.