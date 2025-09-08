Als Simone Gleichmann, Leiterin der Buchhandlung „Erlesenes“ in der Ilmenauer Marktstraße, im Juli einen Anruf vom Verlag Kiepenheuer & Witsch bekommt, kann sie ihren Ohren zuerst kaum trauen. „Wie Sie vielleicht wissen, ist Frau Merkel bald in der Festhalle in Ilmenau zu Gast, um aus ihrem Buch zu lesen. Könnten Sie sich vorstellen, vorher in Ihrer Buchhandlung eine Signierstunde durchzuführen?“, gibt Simone Gleichmann das Gespräch wider. Sie sei überrascht gewesen und habe sich einen Tag Bedenkzeit erbeten; dann aber zugesagt. „Für uns ist es eine Ehre. Es ist eine tolle Chance und wir sind mit unserer Buchhandlung im Gespräch“, nennt sie die Vorteile des Ex-Kanzlerinnen-Besuches.