Mit über 500 Besucherinnen und Besuchern feierte Arnstadt am vergangenen Samstag eine erfolgreiche Premiere: Die 1. Nacht der Künste verwandelte den Prinzenhof und den historischen Münzkeller in atmosphärisch leuchtende Bühnenorte – voll Musik, Literatur und Begegnungen, wie die Stadtverwaltung Arnstadt mitteilt. Auch wenn das Wetter durchwachsen war, wurde der Abend ein voller Erfolg. Denn die ursprünglich geplante Bühne im Garten der Liebfrauenkirche zog kurzerhand in den Münzkeller um, in dem das Publikum nun besonders intime Konzerterlebnisse genießen konnte.