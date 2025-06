Sie läuteten an ihrem großen Tag selbst die Glocke in der Leipziger Straße, und merkten schon da, wie vermeintlich kleine Aufgaben zu Herausforderungen werden können. Mit musikalischer Begleitung zogen Bertil Arnold, Oliver Beiersdorf, Lukas Jäger und Johan Keen in die kleine Kirche, die mit Familien und Freunden voll besetzt war, ein. In einem festlichen Gottesdienst wurden sie von Pfarrer Andreas Koch, gemeinsam mit Jugendreferent Titus Böttger und Superintendentin Beater Marwede gesegnet. Die musikalische Begleitung lag in der Hand von Kreiskantor Sebastian Fuhrmann. Und auch die Schulleiterin des Evangelischen Gymnasiums Meiningen, dessen 8. Klasse die vier Jungen besuchen, Corinne Schenka war zum Gratulieren mit anwesend.