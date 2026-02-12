„Das wahre Zeichen der Intelligenz ist nicht Wissen, sondern Fantasie.“ Das stellte schon Albert Einstein fest. Aus gutem Grund nehmen Fantasie und Kreativität einen besonderen Platz am Evangelischen Gymnasium (EVG) ein. So können Schüler nicht nur im Unterricht, sondern auch im Kreativfach oder bei den AG-Angeboten frei und entdeckend arbeiten. Ganz besondere, persönliche Schwerpunkte konnten sie nun in der Projektwoche vom 3. bis 6. Februar setzen, um sich besonders in eine Aufgabe zu vertiefen. Zum anschließenden Tag der offenen Tür waren alle Interessierten in die Berliner Straße eingeladen, um die kreativen Ergebnisse aus Unterricht und Projektwoche zu bestaunen – und natürlich um die Bildungseinrichtung kennenzulernen.