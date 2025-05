Evangelische Landeskirche: Landesbischof Kramer: Aufrüstung macht Welt eher unsicherer

Aus Kramers Sicht müssen sich Gesellschaft und Kirche dafür einsetzen, dass in Deutschland, in Europa und in den Vereinten Nationen die notwendigen zivilen Mittel, Instrumente und Kompetenzen dafür stark gemacht werden. Konflikte sollten überhaupt nicht militärisch eskalieren können. "Im Zeitalter von Massenvernichtungswaffen beinhaltet die Logik der Abschreckung eine zivilisationsbedrohende Tendenz, und keine Regierung der Welt kann garantieren, dass der in dieser Logik angelegte Vernichtungsdrang dauerhaft zu kontrollieren ist. Eine kontinuierliche Aufrüstung macht die Welt eher unsicherer als sicherer", so der Landesbischof.