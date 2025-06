Mit einem bewegenden Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche ist Pfarrer Armin Jürgen Kordak am Sonntag, 1. Juni, offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Das Symbol des Tages: ein Kirschbaum – ein Geschenk der Kirchengemeinde Mupperg, das nun in seinem neuen Garten in Meilschnitz steht. Er steht für vieles, was Kordaks Wirken geprägt hat: Verwurzelung, Wachstum und Beständigkeit.