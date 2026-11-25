Amberg (dpa/lby) - Trauung für alle: Die evangelische Kirche in Bayern will nicht mehr unterscheiden, ob Mann und Frau oder ein gleichgeschlechtliches Paar heiraten möchten. Die Landessynode fasste bei ihrem Treffen in Amberg einen entsprechenden Beschluss. Bisher hießen nur kirchliche Hochzeiten von Mann und Frau Trauungen - gleichgeschlechtliche Paare konnten sich in der Kirche lediglich bei Segnungen Liebe und Treue versprechen.