Es ist ein Problem mit Ansage, das sich in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) auftut und in Suhl jetzt in einer Dimension manifestiert, die es in der Stadt so noch nicht gab: Es gibt keine Pfarrer mehr. Nicht nur in Suhl und Goldlauter-Heidersbach, sondern in der gesamten mitteldeutschen Kirche. Immer mehr Pfarrer gehen in den Ruhestand, immer weniger Theologie-Studierende reizt es, sich in einer Gemeinde auf eine Pfarrstelle zu bewerben und an Feiertagen, Wochenenden – oft stets und ständig im Dienst zu sein. Und wenn – dann zieht es Bewerber eher in größere Städte wie etwa Jena, Weimar, Erfurt – und nicht in die südthüringische Provinz hinterm Rennsteig. Deutschlandweit wird sich die Zahl der derzeit etwa 21 000 Pfarrerinnen und Pfarrer um rund ein Drittel reduzieren. Bis 2030 können rund 7000 Stellen nicht nachbesetzt werden.