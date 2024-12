Leipzig/Erfurt - Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt wieder nach Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Pfadfinder holen das Licht bei einer internationalen Aussendungsfeier in Wien ab, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Ab dem 15. Dezember wird das Friedenslicht in Leipzig und in Erfurt an die Städte in Mitteldeutschland weiterverteilt. Das Motto der Aktion lautet in diesem Jahr "Vielfalt leben, Zukunft gestalten".