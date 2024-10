Zu den Aufgaben eines Kirchenvorstands gehört es demnach, das kirchliche Leben in der Gemeinde mitzugestalten. "Er ist an Personalentscheidungen beteiligt und überwacht den Haushalt. Er legt die Schwerpunkte der Gemeindearbeit fest, beispielsweise die Gewichtung der Kirchenmusik, der Jugendarbeit oder der diakonischen Arbeit vor Ort." Verantwortlich ist das Gremium auch für Baumaßnahmen an kirchlichen Gebäuden. Der Kirchenvorstand entsendet Mitglieder in die Dekanatssynode.