Evangelische Kirche: EKD-Präses versteht Zukunftsängste junger Protestierender

Berlin/Würzburg - Vor ihrer Jahrestagung in Würzburg hat die Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Verständnis für die Proteste der jungen Menschen am vergangenen Wochenende gezeigt. Die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, sagte bei einem Pressegespräch in Berlin: "Hinter den Forderungen stecken ja ganz konkrete Zukunftsängste. Da ist eine ganze Generation, die sagt: Wir wollen mitgestalten und Mitverantwortung übernehmen. Und zwar heute schon und nicht erst in 20 Jahren."