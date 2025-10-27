Der Bad Salzunger Superintendent Christoph Ernst hatte sich für die Leitung der Kirchenkreise Weimar und Apolda-Buttstädt beworben, die zum 1. Januar 2026 fusionieren. Der 60-Jährige gab im September auf Anfrage der Redaktion rein private Gründe für seine Bewerbung an. Am Wochenende hatten die Kreissynoden der beiden Kirchenkreise die Wahl zwischen zwei Kandidaten. Neben Christoph Ernst bewarb sich auch die Jenaer Studentenpfarrerin Constance Hartung für die Stelle und machte das Rennen. Sie erhielt die meisten Stimmen der Kreissynodalen und wird ab Januar den neuen Kirchenkreis Weimar-Apolda leiten. Die 54-Jährige hat ebenfalls einen Bezug zum Wartburgkreis: Sie wurde in Eisenach geboren und wuchs in Gerstungen auf.