Am Eingang der Evangelischen Grundschule Suhl tummeln sich die Mädchen und Jungs der ersten und zweiten Klasse. Aufgeregt stürmen die Kinder mit ihren bunten Strickmützen und dicken Schneeanzügen in den Flur der Schule. Gleich geht es los. Raus auf den Schulhof und rein in die Welt der Vögel. Die Ranger des Biosphärenreservats Thüringen, Matthias Hellner und Klaus Knauer, haben an diesem Mittwoch wieder den Weg zu den naturbegeisterten Kindern gefunden und freuen sich selbst, auch bei schlechtem Wetter, die Winter-Vögel zu beobachten.