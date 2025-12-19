Lange haben die 91 Schüler und ihre Eltern, die 27 Team-Mitarbeiter der Evangelischen Gemeinschaftsschule Suhl und die vielen Unterstützer aus Förderverein, Diakonie, Kirche und Stadt auf diesen Tag hingefiebert und hingearbeitet: Am Donnerstag nun wurde die Einweihung des neuen Schulgebäudes in der Ringbergstraße 60 – hier ist die Schule nach einjährigen Umbauarbeiten im August eingezogen – auch höchst offiziell gefeiert. Was lag da näher, als sich gemeinsam mit Musik, Liedern, Theater und allerlei kulinarischen Leckereien auf das bevorstehenden Weihnachtsfest einzustimmen?