Lange haben die 91 Schüler und ihre Eltern, die 27 Team-Mitarbeiter der Evangelischen Gemeinschaftsschule Suhl und die vielen Unterstützer aus Förderverein, Diakonie, Kirche und Stadt auf diesen Tag hingefiebert und hingearbeitet: Am Donnerstag nun wurde die Einweihung des neuen Schulgebäudes in der Ringbergstraße 60 – hier ist die Schule nach einjährigen Umbauarbeiten im August eingezogen – auch höchst offiziell gefeiert. Was lag da näher, als sich gemeinsam mit Musik, Liedern, Theater und allerlei kulinarischen Leckereien auf das bevorstehenden Weihnachtsfest einzustimmen?
Evangelische Gemeinschaftsschule Einweihungsfeier mit Weihnachtsflair
Georg Vater 19.12.2025 - 17:03 Uhr