Im vergangenen Jahr überraschten die Dritt- und Viertklässler der Evangelischen Gemeinschaftsschule junge Patienten und Personal der Kinderstation des SRH Zentralklinikums Suhl mit ihrer Aufführung der Weihnachtsgeschichte. Das kam gut an – so gut, dass die 25 Schüler dieses Jahr mit Theaterpädagogin Uta Zimmermann, Erzieherin Monique Pathe und Lehrerin Lina Sittig wieder ein selbstgeschriebenes Theaterstück mit dem Titel „Advent“. einstudiert haben und schon seit September proben. Diesmal sind sie damit nicht nur im Klinikum zu Gast, sondern auch in Seniorenheimen und Kindergärten der Stadt.