Klein aber fein ist er, der neue Werkraum der Evangelischen Gemeinschaftsschule Suhl. Und er kann sich sehen lassen: Vier niegelnagelneue Werkbänke mit Hockern und Schraubstöcken, eine Ständerbohrmaschine, Schneidladen, Feilen, Sägen, Werkzeug zum Messen und Anreißen und jede Menge Holz zum Bearbeiten – hier bleiben bei den kleinen Handwerkern und dem Pädagogenteam kaum Wünsche offen. Das mit Matthias Reeder der Gründervater und langjährige Leiter des Jugend-Technik-Zentrums Suhl zudem einmal pro Woche an die Schule kommt, um mit seinem Sachverstand und seiner Erfahrung im Umgang mit Kindern die Schüler der Stammgruppe 5/6 im Werkunterricht theoretisch und praktisch an den Umgang mit Werkzeug und Material heranführt, ist dabei sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf.