Im Grunde wolle er keine Option ausschließen, sagt Holger Wilhelm. Doch die Oberhofer Christuskirche zu entweihen, um darin Wohnungen, einen Seniorentreff oder einen Kindergarten unterzubringen, soweit reichten die Diskussionen noch nicht, betont der neue Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Zella-Mehlis/Oberhof. Immerhin habe das Gotteshaus als erster Kirchenneubau der DDR auch einen symbolischen Charakter.