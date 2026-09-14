Bad Kötzting (dpa/lby) - Wegen eines Heizungsbrands im Keller samt Millionenschaden ist ein Reha-Zentrum in Bad Kötzting (Landkreis Cham) evakuiert worden. Rund 60 Patientinnen und Patienten sowie 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten das Gebäude am Morgen verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte. Drei Menschen erlitten demnach eine Rauchvergiftung und wurden leicht verletzt. Zuvor hatten Medien berichtet.
Evakuierung wegen Kellerbrands Feuer im Keller: 80 Menschen müssen Reha-Zentrum verlassen
dpa 14.09.2026 - 13:15 Uhr