Das Feuer brach aus zunächst unbekannter Ursache im Keller aus. Dichter Rauch zog durch Teile des Gebäudes. Die Stockwerke über dem Keller waren verraucht und mussten durchlüftet werden. Rund 200 Feuerwehrleute löschten die Flammen. Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer ein Schaden im siebenstelligen Bereich. Die Patientinnen und Patienten wurden in andere Bereiche des Reha-Zentrums verlegt.