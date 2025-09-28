Beide Seiten waren glücklich, ja überwältigt an diesem Samstagnachmittag. Allen voran die Künstlerin selbst, die erfreut zur Kenntnis nahm, wie viele Besucher zur Eröffnung ihrer Ausstellung gekommen waren. Etliche mussten mit einem Stehplatz vorlieb nehmen, da lange vor der Eröffnung der Ausstellung alle Stühle im Foyer der Kammerspiele vor der Städtischen Galerie besetzt waren. Bescheiden hatte Eva Skupin mitten unter den Besuchern Platz genommen, da sie offenbar zu viel Aufmerksamkeit um ihre Person nicht mag. Nur zweimal musste sie diese „ertragen“ – als ihr Landrätin Peggy Greiser gratulierte und Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder ihr einen großen Blumenstrauß überreichte. Wichtiger ist der Bildhauerin, dass sich die Besucher mit ihren Arbeiten – den Skulpturen und ihrer Grafik – auseinandersetzen und nicht mir ihrer Person.