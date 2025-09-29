Nachdem Mitte Mai die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen abgelaufen war, wurde im August die Kandidatenliste mit insgesamt 13 Namen, darunter viele der bisherigen bekannten Gemeindekirchenräte, bekannt gemacht und die Briefwahlunterlagen versandt. Diese wurden am Sonntag, zum eigentlichen Wahltermin ausgezählt. Hier konnten am wahlberechtigte Gemeindeglieder ihre Stimme abgeben. Letztlich machten allerdings nur 226 der rund 1700 Mitglieder der Kirchengemeinde Suhl von ihrem Wahlrecht Gebrauch.