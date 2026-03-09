Der laue Frühlingswind trägt aus dem Innenhof die Klänge der Schülerband in die schmucken Unterrichtsräume. An der Eingangstür begrüßen Schüler und Lehrer die Besucher mit Rapgesang. Im Werkenraum probieren sich Kinder im Filzen aus, gleich um die Ecke sind Schülerarbeiten der Klassen 5/6 und 7 zu bestaunen. Eine Etage höher zeigen Schüler und Lehrer der Lerngruppe 1/2 den Gästen Montessori-Unterrichtsmaterialien, während aus dem Raum nebenan spanische Wortfetzen dringen. „Viel los hier“, stellt Christiane Stark aus Suhl fest. Mit Sohn Mika, der die zweite Klasse in der Grundschule Am Himmelreich besucht, schaut sie sich in den Räumen um. Vielleicht sollen Mikas jüngere Schwestern hier zu Schule gehen. „Der klassenübergreifende Unterricht mit kleinen Lerngruppen und individueller Anpassung an den Leistungsstand der Schüler sind ein großer Pluspunkt gegenüber dem starren Unterrichtskonzept mit 27 Kindern in einer Klasse“, sagt sie. Im Kreativraum im dritten Stock ist eine Theateraufführung zu erleben und Kinder des Gitarrenkurses lassen ihre Instrumente erklingen. Schüler und Mitglieder des Fördervereins verkaufen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Es ist viel los an diesem ersten Tag der offenen Tür in den schmucken neuen Räumen der Evangelischen Gemeinschaftsschule Suhl.