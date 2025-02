Von Mittelalter-Rock zu Tiktok-Pop

Als wohl ausgefallenster Beitrag bleibt die Mittelalter-Rockband Feuerschwanz im Rennen. In ihrem Song "Knightclub" über feiernde Ritter im Nachtleben überzeugten die Gitarren nicht nur mit harten Tönen, sondern schossen gar Funken in die Luft. "Die wissen schon, was sie machen. Das ist ein Spektakel", sagte Raab. Mit The Great Leslie zog eine weitere Rockband in das Finale ein.