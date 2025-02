Im Halbfinale kommen die ESC-Songs

Bereits am Vorabend hatten Raab und sein Team in einer ersten Show sieben ESC-Bewerber eine Runde weiter geschickt. Zusammen mit den am Samstagabend ausgewählten Acts bilden sie nun das Kandidatenfeld für das Halbfinale am 22. Februar. Von ursprünglich 24 Startern sind jetzt nur noch 14 übrig.