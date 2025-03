Wird es mit Raab besser?

Deutschland kürt in der Nacht zu Sonntag seinen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025. Der Vorentscheid wird in diesem Jahr maßgeblich von Raab geprägt - zusammen mit seinem Team und einer Jury hat er eine Vorauswahl an Künstlern getroffen. Am Ende soll allerdings das Publikum allein entscheiden, wer Deutschland vertritt.