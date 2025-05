Eurovision Song Contest: ESC-Kommentator Schorn will früh aus Basel abreisen

Es könnte ein Luxusproblem werden

In seinem letzten Heimspiel der Saison spielt der FC Köln am 18. Mai um 15.30 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern. Am Abend zuvor steigt in Basel das Finale des Eurovision Song Contests, bei dem Deutschland mit dem Geschwister-Duo Abor & Tynna auf eine gute Platzierung hofft. Moderator Stefan Raab, der das Duo maßgeblich mit ausgewählt hat, hat den Sieg als Ziel ausgegeben.