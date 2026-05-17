Die Plätze der 25 Finalisten des 70. Eurovision Song Contest im Überblick.
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10. Griechenland: Akylas ("Ferto"): 220 Punkte
11. Frankreich: Monroe ("Regarde !"): 158 Punkte
12. Polen: Alicja ("Pray"): 150 Punkte
13. Albanien: Alis ("Nân"): 145 Punkte
14. Norwegen: Jonas Lovv ("Ya Ya Ya"): 134 Punkte
15. Kroatien: Lelek ("Andromeda"): 124 Punkte
16. Tschechien: Daniel Zizka ("Crossroads"): 113 Punkte
17. Serbien: Lavina ("Kraj mene"): 90 Punkte
18. Malta: Aidan ("Bella"): 89 Punkte
19. Zypern: Antigoni ("Jalla"): 75 Punkte
20. Schweden: Felicia ("My System"): 51 Punkte
21. Belgien: Essyla ("Dancing on the Ice"): 36 Punkte
22. Litauen: Lion Ceccah ("Sólo quiero más"): 22 Punkte
23. Deutschland: Sarah Engels ("Fire"): 12 Punkte
24. Österreich: Cosmó ("Tanzschein"): 6 Punkte
25. Großbritannien: Look Mum No Computer ("Eins, Zwei, Drei"): 1 Punkt