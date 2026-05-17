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  4. ESC-Finale 2026: Die Platzierungen

Eurovision Song Contest ESC-Finale 2026: Die Platzierungen

Die Plätze der 25 Finalisten des 70. Eurovision Song Contest im Überblick.

Eurovision Song Contest: ESC-Finale 2026: Die Platzierungen
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Der 70. Eurovision Song Contest - kurz ESC - fand in Wien statt. Foto: Jens Büttner/dpa

Wien - Das Ergebnis des 70. Eurovision Song Contest (ESC):

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1. Bulgarien: Dara ("Bangaranga"): 516 Punkte

2. Israel: Noam Bettan ("Michelle"): 343 Punkte

3. Rumänien: Alexandra Căpitănescu ("Choke Me"): 296 Punkte

4. Australien: Delta Goodrem ("Eclipse"): 287 Punkte

5. Italien: Sal Da Vinci ("Per sempre sì"): 281 Punkte

6. Finnland: Linda Lampenius und Pete Parkkonen ("Liekinheitin"): 279 Punkte

7. Dänemark: Søren Torpegaard Lund ("Før vi går hjem"): 243 Punkte

8. Moldau: Satoshi ("Viva, Moldova!"): 226 Punkte

9. Ukraine: Leléka ("Ridnym"): 221 Punkte

10. Griechenland: Akylas ("Ferto"): 220 Punkte

11. Frankreich: Monroe ("Regarde !"): 158 Punkte

12. Polen: Alicja ("Pray"): 150 Punkte

13. Albanien: Alis ("Nân"): 145 Punkte

14. Norwegen: Jonas Lovv ("Ya Ya Ya"): 134 Punkte

15. Kroatien: Lelek ("Andromeda"): 124 Punkte

16. Tschechien: Daniel Zizka ("Crossroads"): 113 Punkte

17. Serbien: Lavina ("Kraj mene"): 90 Punkte

18. Malta: Aidan ("Bella"): 89 Punkte

19. Zypern: Antigoni ("Jalla"): 75 Punkte

20. Schweden: Felicia ("My System"): 51 Punkte

21. Belgien: Essyla ("Dancing on the Ice"): 36 Punkte

22. Litauen: Lion Ceccah ("Sólo quiero más"): 22 Punkte

23. Deutschland: Sarah Engels ("Fire"): 12 Punkte

24. Österreich: Cosmó ("Tanzschein"): 6 Punkte

25. Großbritannien: Look Mum No Computer ("Eins, Zwei, Drei"): 1 Punkt