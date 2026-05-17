10. Griechenland: Akylas ("Ferto"): 220 Punkte

11. Frankreich: Monroe ("Regarde !"): 158 Punkte

12. Polen: Alicja ("Pray"): 150 Punkte

13. Albanien: Alis ("Nân"): 145 Punkte

14. Norwegen: Jonas Lovv ("Ya Ya Ya"): 134 Punkte

15. Kroatien: Lelek ("Andromeda"): 124 Punkte

16. Tschechien: Daniel Zizka ("Crossroads"): 113 Punkte

17. Serbien: Lavina ("Kraj mene"): 90 Punkte

18. Malta: Aidan ("Bella"): 89 Punkte

19. Zypern: Antigoni ("Jalla"): 75 Punkte

20. Schweden: Felicia ("My System"): 51 Punkte

21. Belgien: Essyla ("Dancing on the Ice"): 36 Punkte

22. Litauen: Lion Ceccah ("Sólo quiero más"): 22 Punkte

23. Deutschland: Sarah Engels ("Fire"): 12 Punkte

24. Österreich: Cosmó ("Tanzschein"): 6 Punkte

25. Großbritannien: Look Mum No Computer ("Eins, Zwei, Drei"): 1 Punkt