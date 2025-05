Israel war in Basel am vergangenen Wochenende mit der Sängerin Yuval Raphael (24) und dem Lied "New Day Will Rise" im ESC-Finale auf Platz zwei gelandet; im Publikumsvoting hatte die Sängerin sogar den ersten Platz erreicht. Nur die Punkte der Dutzenden Fachjurys aus europäischen Ländern bescherten Österreich und JJ ("Wasted Love") den Sieg.