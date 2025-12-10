Eurovision Song Contest: Auch Island boykottiert den ESC in Wien

RÚV: ESC-Teilnahme wird weder Freude noch Frieden schaffen

Wegen Israels Vorgehen im Gaza-Krieg hatten einige Sender den Ausschluss des Landes von dem Wettbewerb gefordert, darunter auch RÚV. Der Sender teilte nun mit, es sei angesichts der öffentlichen Debatte auf Island sowie der Reaktionen auf die Entscheidung der EBU klar, dass im Falle einer isländischen Teilnahme am ESC weder Freude noch Frieden herrschen würden. Deshalb werde der Sender die EBU noch heute davon in Kenntnis setzen, dass man am nächsten ESC nicht teilnehmen werde.