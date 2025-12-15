Der ESC bleibe "ein Ort, an dem Stimmen, Kulturen, Sprachen und Musik miteinander verschmelzen. Ein Ort, an dem Menschen unterschiedlichster Herkunft zeigen können, dass in einer schwierigen Welt eine bessere möglich ist", sagte EBU-Direktor Martin Green. Die Rückkehr der drei Länder sei ein eindrucksvoller Beweis für die anhaltende Kraft des Eurovision Song Contest und dafür, was es bedeute, durch Musik vereint zu sein.