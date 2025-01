Wer für Deutschland singt

31 Länder andere Länder müssen sich um die restlichen 20 Finalplätze bewerben. Die Halbfinal-Shows finden am 13. und 15. Mai statt, wie das Finale in der St. Jakobshalle in Basel an der deutschen Grenze. Wer für Deutschland um die ESC-Trophäe singt, wird am 1. März entschieden.