European Sleeper Neuer Nachtzug von Paris nach Berlin geht auf erste Fahrt

Zu den Reisenden der ersten Fahrt gehört Ulrike aus Halle (Saale), die mit ihren erwachsenen Kindern Judith und Julius für die Rückfahrt nach einer Woche Urlaub in Paris Plätze im Liegewagen gebucht hat. "Ich bin noch nie mit einem Nachtzug gefahren", erzählt die Mutter. "Man nimmt Raum und Zeit anders wahr und kommt erholt an", meint Julius zu den Vorteilen einer Fahrt im Nachtzug. Ein Riesenfaktor im Vergleich zu einem Flug sei auch der Umweltschutz. "Außerdem spart man sich die Kosten einer Nacht im Hotel", sagt Judith. Den neuen Nachtzug hat die Familie gebucht, weil die ÖBB ihren Nightjet aus dem Fahrplan nahm, der sie sogar direkt bis nach Halle gebracht hätte.