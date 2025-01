Von Beginn an entwickelte sich ein hart umkämpftes Duell, in dem die Defensive dominierte. Die Gastgeberinnen leisteten sich zunächst im Angriff ungewohnt viele technische Fehler, scheiterten aber auch wiederholt an der starken THC-Torhüterin Dinah Eckerle. Zwar taten sich auch die Gäste im Angriff schwer, führten nach einer Viertelstunde jedoch verdient mit 6:4. In der Folge steigerte sich der Finalist der Vorsaison deutlich und erspielte sich bis zur Pause eine knappe Führung - auch weil Torhüterin Kira Trusova zehn THC-Würfe abwehrte.