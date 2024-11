Vác - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in souveräner Manier die Gruppenphase in der European League erreicht. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Sonntagabend im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde beim ungarischen Erstligisten Váci NKSE mit 34:29 (20:12) durch. Überragende Spielerin beim THC, der bereits das Hinspiel deutlich mit 34:22 für sich entschieden hatte, war Johanna Reichert. Die österreichische Nationalspielerin erzielte elf Tore.