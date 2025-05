In der Folge gelang es den Thüringerinnen immer besser, Dijon in den Positionsangriff zu zwingen. Dabei generierten sie vermehrt Ballgewinne, die sie in Tempogegenstöße umwandelten. So setzte sich der Bundesligist bis zur Pause auf sechs Tore ab. Reichert hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Treffer auf ihrem Konto.