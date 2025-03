European-League Handball: Thüringer HC darf weiter träumen

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC dürfen weiter vom Titelgewinn in der European League träumen. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor zwar am Sonntagnachmittag das Viertelfinal-Rückspiel beim rumänischen Club SCM Ramnicu Valcea mit 30:32 (14:16), löste dank des 35:29-Hinspielerfolgs aber dennoch das Ticket für das Final Four in Graz (3./4. Mai). Johanna Reichert avancierte mit elf Treffern zur besten Werferin des THC.