München/Brüssel - Gegen die derzeit laufende Novelle europäischer Rechtsvorschriften formiert sich in der EU Protest: Weit mehr als 1,2 Millionen Menschen fordern als Teil der länderübergreifenden Kampagne "Hands off Nature" (Finger weg von der Natur) von der Europäischen Union den Erhalt geltender Umweltstandards, Gesetze und Regelungen. Das geht aus der Internetseite zur Kampagne hervor. Am 23. Oktober sollen die gesammelten Unterschriften in Brüssel an die EU-Kommission und am 28. Oktober in Berlin an die Bundesregierung übergeben werden.