Kritik: Frontalangriff auf die Natur und das Vorsorgeprinzip der EU

"Was uns als Bürokratieabbau zum Wohle der Wirtschaft verkauft wird, ist in Wahrheit ein Frontalangriff auf die Natur und das Vorsorgeprinzip der EU. Jahrzehntelang haben wir dafür gekämpft, dass unsere Wälder, Flüsse und bedrohten Arten geschützt werden. Jetzt sollen zentrale Errungenschaften und Schutzregeln konzertiert und innerhalb kürzester Zeit geopfert werden", sagte der Vorsitzende des Bundes Naturschutz in Bayern, Martin Geilhufe. Schnellere Planungsverfahren seien zwar sinnvoll - aber doch nicht mitten in der Klima- und Biodiversitätskrise auf Kosten gesunder Natur.