Europaweite Kontrollaktion: Polizei überprüft Aufmerksamkeit am Steuer

Erfurt (dpa/th) - Während der Fahrt Mails checken oder Musik auswählen – das ist Gift für die Aufmerksamkeit von Autofahrern im Straßenverkehr. Allein in Thüringen hat die Polizei nach eigenen Angaben in diesem Jahr bis Ende September insgesamt 3.519 Vorfälle im Straßenverkehr erfasst, bei denen Autofahrer nicht bei der Sache waren. Unaufmerksamkeit am Steuer berge erhebliche Gefahren und steigere das Unfallrisiko, warnte die Polizei.