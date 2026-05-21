Istanbul wieder ein Ziel

Doch dann dürften die Auftritte im drittklassigen internationalen Wettbewerb abseits des großen Rampenlichts nur ein schwacher Trost sein. Nicht nur der finanzielle, sondern auch der sportliche Anreiz ist deutlich geringer. Auf den SC warten nicht mögliche Duelle mit Weltstars vom FC Barcelona, vom FC Arsenal oder von Paris Saint-Germain, sondern weit weniger bekannte Gegner.

"Es ist erstaunlich und nicht hoch genug anzurechnen, dass wir den siebten Platz geschafft haben", stellte Schuster dennoch klar. Es sei gleich wieder "die nächste Chance und die nächste Aussicht" und eine "große Motivation". Die Trophäe der Conference League wird 2027 in Istanbul vergeben. Für den Sport-Club kann dies ein Anreiz sein, sich wieder einen Trip an den Bosporus zum Ziel zu setzen. "Wenn die Tränen getrocknet sind", wie Schuster meinte.