Europapokal als Zuzahlgeschäft: Der Kampf um die schwarze Null

„Die, die keine Anteile an der Euroleague haben, müssen auch noch Eintrittsgeld bezahlen, und subventionieren die Verluste der anderen. Das ist kein tragfähiges Konzept“, sagte Alba-Manager Marco Baldi.

Doch natürlich hat der Europapokal auch Vorteile für die Clubs. „Es ist für uns in der Dresdner Sportlandschaft ein Alleinstellungsmerkmal und auch in Sachsen sind wir die einzige Frauenmannschaft, die in der höchsten internationalen Klasse spielt“, sagt Zimmermann. „Es hat zum Beispiel einen Einfluss für das Angebot bei den Dauerkarten, wir haben eine volle Halle und können eher Sponsoren für die Champions League begeistern.“ Niroomand ergänzt: „Die Teilnahme an der Champions League ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Spielerakquise.“

Die Teilnahme am internationalen Geschäft steht auch bei der SVG Lüneburg aus einem anderen Grund nicht infrage. „Wir wollen, die Zuschauer, die Mannschaft, das Trainerteam dafür belohnen, was man in der Saison davor erreicht hat“, sagte Manager Matthias Pompe.