Europameisterschaft: Deutsche Volleyballer verlieren bei EM Duell um Gruppensieg

Cluj-Napoca - Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft den Gruppensieg verpasst. Das Team von Bundestrainer Massimo Botti unterlag Olympiasieger Frankreich klar mit 0:3 (21:25, 17:25, 19:25). Damit geht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nach der ersten Niederlage im Turnier als Zweiter der Gruppe D ins Achtelfinale am Wochenende und wird schon da mit der Ukraine oder Bulgarien eine schwere Aufgabe bekommen. Erfolgreichster deutscher Angreifer im rumänischen Cluj-Napoca war Anton Brehme mit 11 Punkten.