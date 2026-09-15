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Europameisterschaft Deutsche Volleyballer verlieren bei EM Duell um Gruppensieg

Gegen Olympiasieger Frankreich finden die Deutschen kein Mittel. Im Achtelfinale wartet die nächste schwere Aufgabe.

Europameisterschaft: Deutsche Volleyballer verlieren bei EM Duell um Gruppensieg
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Die deutschen Volleyballer kassierten eine klare Niederlage. (Archivbild) Foto: Julius Frick/dpa

Cluj-Napoca - Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft den Gruppensieg verpasst. Das Team von Bundestrainer Massimo Botti unterlag Olympiasieger Frankreich klar mit 0:3 (21:25, 17:25, 19:25). Damit geht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nach der ersten Niederlage im Turnier als Zweiter der Gruppe D ins Achtelfinale am Wochenende und wird schon da mit der Ukraine oder Bulgarien eine schwere Aufgabe bekommen. Erfolgreichster deutscher Angreifer im rumänischen Cluj-Napoca war Anton Brehme mit 11 Punkten.

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"Sicherlich haben wir uns das Spiel heute ganz anders vorgestellt, aber manchmal gibt es eben so Tage", sagte Deutschlands Libero Ruben Schott. "Wir konnten ihnen heute nichts so richtig entgegensetzen." Insgesamt könne das Team mit der Vorrunde aber zufrieden sein. "Ich glaube, dass wir darauf aufbauen können."

Frankreichs Trainer Andrea Giani, der 2017 als Bundestrainer EM-Silber mit den Deutschen gewann, sagte: "Unser Ziel war es, sie beim Aufschlag unter Druck zu setzen." Neun Asse hatten die Franzosen am Ende, die DVV-Männer eins.

Schon der Start misslang den Deutschen komplett. Ein frühes Ass des Gegners, ein Block - beim Stand von 0:4 musste Botti direkt eine Auszeit nehmen. Der Aufschlagdruck des Olympiasiegers blieb groß. Die Mannschaft von Giani spielte sich einen deutlichen Vorsprung heraus.

Deutsche finden kein Mittel gegen den Aufschlagdruck

Das DVV-Team steigerte sich und brachte insbesondere Anton Brehme gut ins Spiel. Die kleine Aufholjagd blieb aber unbelohnt. Die starken Aufschläge der Franzosen blieben ein Problem. Dazu brillierte Zuspieler Antoine Brizard. Auf deutscher Seite versuchte das Duo Brehme/Johannes Tille dagegenzuhalten, aber der Olympiasieger blieb in fast allen Belangen besser.

Im dritten Durchgang konnten sich die Deutschen erstmals einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Beim Stand von 9:9 gab es dann Streit um einen möglicherweise geführten Schlag der Franzosen. Es gab eine Rote Karte gegen Deutschland und einen Punkt für den Gegner. Die DVV-Auswahl war nur kurz konsterniert. Einen langen Ballwechsel schloss Erik Röhrs mit einem hart erkämpften Punkt zum 17:18 ab. Aber dann zogen die Franzosen wieder an.