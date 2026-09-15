Europameisterschaft: Deutsche Volleyballer verlieren bei EM Duell um Gruppensieg

Im dritten Durchgang konnten sich die Deutschen erstmals einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Beim Stand von 9:9 gab es dann Streit um einen möglicherweise geführten Schlag der Franzosen. Es gab eine Rote Karte gegen Deutschland und einen Punkt für den Gegner. Die DVV-Auswahl war nur kurz konsterniert. Einen langen Ballwechsel schloss Erik Röhrs mit einem hart erkämpften Punkt zum 17:18 ab. Aber dann zogen die Franzosen wieder an.