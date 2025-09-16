Europäisches Bezahlangebot Sparkassen dringen auf Wero statt digitalen Euro

Europa wegen Entwicklungen in den USA unter Druck

"Es ist mir bewusst, dass Notenbanken in diesem Kontext gerne auf ihre zahlungsverkehrspolitische Neutralität verweisen", führte Reuß aus. Dieses Argument passe aber nicht mehr in die Zeit. "Europa muss auch in diesem Feld unbedingt abwehrbereit werden. Es muss sich möglichst schnell für den leider nicht mehr abwegigen Fall rüsten, dass sich die bisher dominanten US-Zahlungsverkehrsdienstleister aufgrund von politischen Verwerfungen kurzfristig aus dem europäischen Markt verabschieden – mit allen Konsequenzen."